Maratonİzmir'de hedef büyük

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez organize ettiği Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir) Etiyopyalı atlet Tsegaye Getachew'in 2.09.25'lik derecesiyle tarihe geçerken, yetkililer organizasyonu bronz kategoriye yükseltmek için çalışmalara başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Maratonİzmir kentimizin tanıtımı açısından çok önemli bir rol üstlenecek. Bunu daha şimdiden görüyoruz" dedi.

Şair Eşref Bulvarı-Mavişehir-İzmir Marina-Şair Eşref Bulvarı arasındaki 42 kilometrelik parkurun, eğimin az olması ve deniz seviyesinde koşulması nedeniyle avantajına vurgu yapan Tunç Soyer, "Maratonİzmir kentimizin tanıtımı açısından çok önemli bir rol üstlenecek. Bunu daha şimdiden görüyoruz" diye konuştu.

İkinci yılın sonunda bronz kategoriye yükselmenin önemine vurgu yapan Başkan Soyer, "Bu durumda İzmir'e çok daha fazla elit atlet gelecek, uluslararası çapta rekorlar kırılacak ve böylelikle maraton dünyasının gözü de güzel şehrimize çevrilecek. Bugün itibariyle ülkemizin en hızlı parkuruna sahip kent olarak hedefimiz, Maratonİzmir'i, 'gold' kategoriye kadar yükselterek dünyanın en iyi maratonları arasında çıkarmak" ifadelerini kullandı.UFUK ARDA'DAN MÜTHİŞ SÜREİzmir Büyükşehir Belediyesporlu atlet Ufuk Arda, erkeklerde Kenya ve Etiyopyalı birbirinden güçlü rakipleriyle yarışıp büyük başarı elde etti. 42 kilometrelik tam maratonda 2.25.29'luk bir derece elde eden sporcu, dev organizasyona katılan Türk atletler içerisindeki en iyi süreyi yaparak büyük başarıya ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, yarıştan önce özel olarak ilgilendiği Ufuk Arda'yı 42 kilometrenin sonunda da tebrik etti. Arda, maratonu erkekler genel klasmanda 15'inci sırada tamamladı.10 KİLOMETREDE KENYALILAR ÖNDEYDİKoşuda erkekler 42 kilometrede Tsegaye Getachew'in ardından ikinciliği Etiyopyalı Balew Yihunie 2.09.38'lik derecesiyle, üçüncülüğü ise Kenyalı Edwin Kipngetich 2.09.41 ile elde etti. Kadınlarda Kenyalı Betelhem Moges 2.25.25 ile finiş çizgisini ilk geçen atlet olurken, aynı ülkeden Letebrhan Haylay Gebreslasea 2.26.21 ile ikinci, Kenyalı Judith Jeptum Korir 2.26.52 ile üçüncülüğü ede etti. Startı yine Şair Eşref Bulvarı'ndan verilen 10 kilometre yarışında ilk üç erkeklerde Kenyalı Roncer Kipkorir ve David Chemweno ile Etiyopyalı Fateme Alem Regasa arasında paylaşıldı. Kadınlarda sıralama Kenyalı Stela Rutto, Daisyh Jeptoo Kimeli ve ülkemizden Burcu Subatan şeklinde oluştu.EKSİKSİZ ORGANİZASYONMaratonİzmir, koronavirüs pandemisi tedbirleriyle koşuldu. Tam zamanında başlayan, tüm derecelerin çiplerle takip edildiği yarışta sporcular için üst düzey pandemi önlemleri alındı, yol boyunca sağlık ekipleri görev yaptı, bisikletli doktor ve bisikletli su dağıtıcıları güzergah boyunca çalıştı. Dereceye girenlere ödülleri, temassız ortamda verildi, geri dönüşümlü malzemeden özel olarak imal edilen kupalar, yarışın, "Sürdürülebilir bir dünya için koşuyoruz" temasına birebir uyum sağladı.