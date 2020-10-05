Maratonİzmir'de kupalar dağıtıldı - Son Dakika

Maratonİzmir'de kupalar dağıtıldı

İzmir tarihinin ilk uluslararası tam maratonu olan Maratonİzmir'de kupalar sahiplerini buldu.

Maratonİzmir'de kupalar dağıtıldı, System.String[]

İzmir tarihinin ilk uluslararası tam maratonu olan Maratonİzmir'de kupalar sahiplerini buldu. Dün koşulan maraton sonrası akşam Havagazı Fabrikası'ndaki törende dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin spor kenti hedefinde önemli yeri olan maratonda hem yaş kategorileri, hem de 10 kilometre ve 42 kilometre yarışlarında sıralamaya giren sporcular Havagazı Fabrikası'ndaki törende kürsüye çıktı. Yaklaşık 3 saat süren ödül töreninde maratona destek veren sponsorlara da teşekkür plaketleri verildi.

Sporculara madalya, kupa ve ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu dağıttı. Maratonİzmir'de 42 kilometre erkeklerde Kenyalı Sang Bernard Cheruiyot, kadınlarda ise aynı ülkeden Judith Jeptum Korir birinci olarak 10'ar bin Dolar ödül kazanmıştı.


- İzmir
Maratonİzmir'de kupalar dağıtıldı
Maratonİzmir'de kupalar dağıtıldı
Maratonİzmir'de kupalar dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Havagazı Fabrikası, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Maratonİzmir'de kupalar dağıtıldı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni 127 teröristi deşifre etti Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim
Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı kabine toplantısında! Gündemde yüz yüze eğitim var Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı kabine toplantısında! Gündemde yüz yüze eğitim var         
18:34
Bayern Münih, Juventus'tan eski futbolcusu Douglas Costa'yı kiraladı Bayern Münih, Juventus'tan eski futbolcusu Douglas Costa'yı kiraladı         
17:37
Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi         
16:48
İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak         
16:33
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor         
15:38
Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor         
15:00
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü         
14:00
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 18:38:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maratonİzmir'de kupalar dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei