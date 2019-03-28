Marble 25. Kez "Merhaba" Dedi

Marble 25. kez "merhaba" dedi Başkan Kocaoğlu, "Bu fuarın sahibi İzmir'dir"İZMİR - Dünyanın en büyük fuar etkinlikleri arasında yer alan ve bu yıl 150 bin metrekare alanda düzenlenen Marble İzmir Fuarı, 25. kez kapılarını açtı.

Marble 25. kez "merhaba" dedi

Başkan Kocaoğlu, "Bu fuarın sahibi İzmir'dir"



İZMİR - Dünyanın en büyük fuar etkinlikleri arasında yer alan ve bu yıl 150 bin metrekare alanda düzenlenen Marble İzmir Fuarı, 25. kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, doğaltaş sektörünün küresel devlerini buluşturan açılış töreninde Marble'ın İzmir'e ve Ege Bölgesine çok yakıştığını belirterek, "Bu fuarın sahibi İzmir'dir. İzmir'de kalmasında da büyük fayda vardır. 15 yıldır bunun için özveriyle çalıştık" diye konuştu.

Dünyanın merakla beklediği 25. Marble İzmir Fuarı, bu yıl 209'u yabancı olmak üzere toplam bin 100 firmanın katılımıyla açıldı. 150 bin metrekare alana yayılan alanıyla doğaltaş sektörünün gövde gösterisi haline gelen fuara ilgi yine büyük oldu. Çeyrek asırı geride bırakan Marble Fuarı'nın ilk gün etkinlikleri kapsamında 5. Uluslararası Taş Kongresi'nin de açılışı yapıldı. Burada konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, fuarın gelişmine paralel olarak Türkiye'nin doğaltaş ihracat rakamlarının yükseldiğine dikkat çekerek, "Türkiye taşı çok önemli bir hazine. Bunun tanıtılmasında Marble'ın çok önemli

bir katkısı var" diye konuştu.

"Bu fuar İzmir'e yakışıyor"

Marble Fuarı'nın İzmir'e ve Ege Bölgesine çok yakıştığını ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu, "Fuarın İzmir'de devam etmesinde çok büyük fayda var. 15 yıldır sektör temsilcilerimizle birlikte fuarın İzmir'de kalması için ne gibi özverilerde bulunulduğunu biliyorsunuz. Hem sektör temsilcileri, hem fuarın sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ yöneticileri dilerim bundan sonra da fuarın İzmir'de kalması için çalışmaya devam ederler. Bu fuarın sahibi İzmir'dir. İzmir'de kalmasında da büyük fayda vardır" dedi.

"Son fuarım"

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, aklı ve bilimi rehber alarak hareket edildiğinde hata payının azaldığını belirterek, "15 yıldır kenti böyle yönetmeye çalıştım. Bu benim son Mermer Fuarım. Bundan sonra görevi Pazar günü seçilecek arkadaşa teslim edeceğim. Bugüne kadar benimle yol yürüyen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyor, bu fuarın uzun yıllar devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Kongre Eşbaşkanları Prof. Dr. Sacit Özer, Doç. Dr. Deniz Özkut, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Alim Murathan, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı İbrahim Alpaslan Mermer Kongresi'nin açılış bölümünde konuşan diğer isimler oldu.

Doğaltaşın bayramı

Kongrenin ardından 25. MARBLE İzmir'in açılış töreni gerçekleştirildi. Başkan Aziz Kocaoğlu burada yaptığı konuşmada ise şunları kaydetti: "İzmir fuarcılığı, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği görevin bilinci, benden önceki belediye başkanlarının emekleri ve son 15 yıldır bizim yönetimimizde ciddi bir mesafe aldı. Fuarcılığın nasıl yapılması gerektiğini dünya aleme gösterdik. Ama daha işin başındayız. Bizden bayrağı devralacak arkadaşlarımız bunu daha ileriye götürmek zorundadır. 337 bin metrekare alanın kamulaştırılması ve birçok girişimlerden sonra sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin parasıyla Türkiye'nin en nitelikli ve büyük fuar tesisine dönüştürülen bu mekanın açılmasıyla fuarcılığımız ayrı bir boyut kazandı. Bugün bin 100 civarında katılımcıyla 25. kez kapılarını açan Mermer Fuarı, 5. Mermer Kongresi ve 2. Doğaltaş Forumu ile İzmir'de doğaltaşın bayramı kutlanıyor."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentlere özgü bir değer olan fuarların özelleştirilmesine karşı olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Fuarlar kongreler kentindir. Kentin değeridir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci de varken söylemek istiyorum. Fuarı özelleştirmek, 'falanca kişi yapsın, Ahmet Efendi yapsın, İZFAŞ zarar ediyor demek' doğru değildir. Fuarlar kaderini kentle, bölgeyle bir gören insanların sahip çıkması gereken etkinliklerdir. Bunun herkes tarafından bu şekilde değerlendirilmesi, bilinmesi gerekir. Birçok şey özelleştirilebilir. Konuya göre, sektöre göre neyin nasıl yapılması gerektiğine karar verilir. Ama fuarlar, kongreler başkadır. Kente özeldir. O kentin oluşturduğu değerdir."

Ülkenin ve kentlerin kendi varlıklarıyla kalkınarak, sanayileşmeye, bilim ve teknolojiye kaynak sağlayabileceğini dile getiren Başkan Kocaoğlu, "Bu görüşümü 'İzmir Modeli' örneğiyle Türkiye'ye göstermek onuruna sahip oldum. Bundan sonra da ailemle birlikte İzmir'de yaşamaya, sizlerle birlikte olmaya, yine İzmir'in kalkınması için amatörce çalışmaya devam edeceğim" dedi.

"Teşekkürler Başkan Kocaoğlu"

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkan Mevlüt Kaya ise Marble'ın bugünlere gelmesinde büyük emekleri olduğunu belirttiği Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ederek, "Sayın Kocaoğlu'nun fuarın bugünlere gelmesindeki emekleri saymakla bitmez. Ama sektör olarak bizler de dimdik yanında durduk. Bugün dünyanın üç büyük fuarından birini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin de katılımıyla fuarın açılış kurdelesi kesildi.

30 bin ton dev blok geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir Fuarı, 30 Mart Cumartesi gününe kadar binlerce sektör profesyoneline ev sahipliği yapacak. Fuarda, Türkiye'ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran Türk doğaltaş sektörünün büyük bağlantılar yapması hedefleniyor. Ağırlıkları 30 bin tona ulaşan bin 500 ham dev blok, yarı işlenmiş ve işlenmiş yepyeni doğal taşların yanında iş makineleri, mermer makineleri ile makine sarf malzemelerinin de yer aldığı Marble İzmir Fuarı; önemli isimleri de ağırlayacak.

25. Marble İzmir Fuarına bu yıl 209'u yabancı olmak üzere toplam bin 100 firma katılıyor. Fuarda; Almanya, Amerika, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Danimarka, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, Hong Kong, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Katar, Mısır, Moritus, Polonya, Rusya, San Marino, Suudi Arabistan,Vietnam ve Yunanistan yer alıyor. 25. MARBLE İzmir Fuarında, 63 ülkeden alıcı bağlantı kurmak üzere bulunuyor. Yerli ve yabancı katılımcılarla ticari görüşmeler yapma imkanı yakalayacak satın almacılar, başta İzmir olmak üzere ülke ekonomisi ve ihracata katkı sağlayacak. Fuarla birlikte Türkiye'ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran Türk doğal taş sektörüne pozitif katkı sağlamak hedefleniyor.

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