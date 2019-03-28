Marble'a 63 ülkeden alıcı geldi
18 dakika önce
Dünyanın en büyük fuar etkinlikleri arasında yer alan ve bu yıl 150 bin metrekare alanda düzenlenen Marble İzmir Fuarı, 25. kez kapılarını açtı.
Dünyanın en büyük fuar etkinlikleri arasında yer alan ve bu yıl 150 bin metrekare alanda düzenlenen Marble İzmir
Fuarı, 25. kez kapılarını açtı. (Ahmet Usman)
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:02
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