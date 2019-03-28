Son Dakika Haberleri: Marble'a 63 ülkeden alıcı geldi

Marble'a 63 ülkeden alıcı geldi

18 dakika önce

Dünyanın en büyük fuar etkinlikleri arasında yer alan ve bu yıl 150 bin metrekare alanda düzenlenen Marble İzmir Fuarı, 25. kez kapılarını açtı.

Marble'a 63 ülkeden alıcı geldi, System.String[]
Dünyanın en büyük fuar etkinlikleri arasında yer alan ve bu yıl 150 bin metrekare alanda düzenlenen Marble İzmir Fuarı, 25. kez kapılarını açtı. (Ahmet Usman)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:02 

İzmir, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihat Zeybekci: İçki Masasına Oturur, Sohbet Ederim 16 Yaşındaki Genç, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 05:20:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marble'a 63 ülkeden alıcı geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]