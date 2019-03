Marble İzmir Fuarı 25. Kez Kapılarını Açıyor

25. MARBLE İzmir Fuarı'nı heyecanla beklediklerini belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya , "MARBLE Fuarı'nın çeyrek asra ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Çorbada tuzu olan biri olarak MARBLE İzmir Fuarı'nın ulaştığı seviyeden dolayı büyük gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi. Öte yandan İzmir, bu yıl 27-30 Mart tarihleri arasında düzenlenecek fuara bu yıl 25. kez ev sahipliği yapacak. Türkiye 'ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran Türk doğal taş sektöründe, dünyanın en büyük fuarlarından olan MARBLE İzmir Fuarı'nın 27-30 Mart tarihleri arasında 25. kez kapılarını açacak olmasının heyecanı ve gururu yaşanıyor. Dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35'ine sahip olan Türk doğal taş sektörünün şovuna sahne olacak olan MARBLE İzmir Fuarı'nda, dünyanın her yerinden sektör profesyoneli Fuar İzmir'de bir araya gelecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek fuarda, binlerce renk ve desende doğal taş örneği, en son teknoloji iş ile mermer makineleri ve makine sarf malzemeleri sergilenecek. Gerçekleşecek ikili görüşmeler ise hem kent hem ülke hem de ihracata katkı sağlayacak.Bu yıl 25. yaşını kutlamaya hazırlanan MARBLE İzmir Fuarı'na başından bu yana katıldığını ifade eden Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, "Bizim sektörün en iyi tanıtımı fuarlarda yapılır. Doğal taş alıcıları taşa dokunarak almayı tercih eder, o nedenle doğal taş sektöründeki firmalarla dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara katılarak Türk doğal taşını tanıtıyoruz. Bizler, bir yıl boyunca MARBLE İzmir Fuarı'nı heyecanla bekliyoruz. Bu yıl MARBLE İzmir Fuarı sektörümüz açısından çok daha büyük ve özel bir anlam taşıyor. MARBLE İzmir Fuarı'nın çeyrek asra ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. 25 yıldır kesintisiz MARBLE İzmir Fuarı'na katılan birisi olarak, 25 yılda MARBLE İzmir Fuarı'nın ve Türk Doğal taş Sektörünün kaydettiği gelişimi görmüş, yaşamış, hatta tabiri caizse çorbada tuzu olan biri olarak MARBLE İzmir Fuarı'nın ulaştığı seviyeden dolayı büyük gurur ve mutluluk duyuyorum" diye konuştu.MARBLE İzmir Fuarı'nın sadece Türkiye'nin doğal taş ihracatına katkı sağlamadığını, İzmir'in turizm, kültür, ticaret hayatına da büyük destekleri olduğuna işaret eden Kaya, "Her yıl İzmir ekonomisine 100 milyon dolar katma değer sağlayan MARBLE İzmir Fuarı o kadar büyüdü ki, Kültürpark alanına sığamadı ve İzmir'e fuarİzmir'i kazandırdı. İzmir'de diğer sektörlere rol model oldu. MARBLE İzmir Fuarı'nın İzmir'e kazanımları artarak devam edecek" dedi.Ekonomik daralma sonrasında doğal taş sektöründeki son durumu da özetleyen EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, "Ben her zaman sektör için pozitif bakış açısında oldum. Bizim mottomuz 'İnadına üretim, inadına ihracat'. Türkiye'nin başka şansı olmadığını biliyoruz. Üreteceğiz ve ihracat yapacağız; çünkü içinde bulunduğumuz bu tür krizlerden çıkmanın olmazsa olmazıdır ihracat. İthal girdisi olmayan Türk doğal taş sektörü bu tür krizlerde daha bir anlam kazanıyor. Bu kriz ortamında doğal taş sektörü ülkemize, ekonomimize ilaç olacak. Çünkü hiçbir ithal girdisi yok, tümüyle yerli üretim" dedi. - İZMİR