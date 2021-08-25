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MARBLE İZMİR FUARI 26'NCI KEZ KAPILARINI AÇTI - Son Dakika

MARBLE İZMİR FUARI 26'NCI KEZ KAPILARINI AÇTI

25.08.2021 13:20

TÜRKİYE doğal taş ihracatının can damarı olan Marble İzmir Fuarı, bu yıl 26'ncı kez kapılarını açtı.

TÜRKİYE doğal taş ihracatının can damarı olan Marble İzmir Fuarı, bu yıl 26'ncı kez kapılarını açtı. Fuar, 28 Ağustos'a kadar sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

Sektörün ihracat kapısı Marble İzmir Fuarı, pandemi döneminde İZFAŞ tarafından düzenlenen ilk fiziksel fuar olarak kapılarını açtı. Ticaret Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen fuarda, sektör temsilcileri iki yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi. Fuarın açılış kurdelesi kesildi, açılışın ardından protokol, fuarı gezerek stantları ziyaret etti. Fuar, ticaretin yanı sıra bilimsel kongre ve etkinlikleri, sanal gerçeklik deneyimleri, kültürel ve teknik gezileri, tasarım yarışması ve pek çok organizasyona da ev sahipliği yapacak.

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı'nın açılış konuşmasını yaptığı fuara İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile milletvekilleri, belediye başkanları ve sektör temsilcileri katıldı.

YILIN SON ÇEYREĞİNE FUAR KATKISI

Her yıl Marble İzmir Fuarı kapsamında düzenlenen Alım Heyeti Programı'na Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), getirdikleri ülkelerle destek veriyor. Bu ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, İtalya, Umman, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya yer alıyor. İZFAŞ tarafından organize edilen Alım Heyeti Programı kapsamında ise Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Filistin, Gürcistan, Hollanda, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Kosova, Libya, Lübnan, Mısır, Polonya, Romanya, Ürdün ve Yunanistan yer alıyor. Yılın son çeyreğine girerken 2021 yılı ihracat rakamlarının fuar ve sektör birliğiyle güçlenmesi bekleniyor.

KONGREYE REKOR KATILIM

İki yılda bir düzenlenen Uluslararası Taş Kongresi ise 24 Ağustos'ta Mimarlık Merkezi'nde kapılarını açtı. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Macaristan, Portekiz ve Türkiye'den konuşmacıların yer aldığı kongreye, bilim insanlarının yanı sıra mimar, taş üreticisi, uygulamacı ve kullanıcılar da katılım gösteriyor. 12 oturum, 5 panel, 81 konuşmacı ve 29 moderatörün katılımıyla oluşan kongreye 300'ü aşkın kayıt gerçekleşti. Dünya Taş Zirvesi (WSS) ise 26 Ağustos tarihinde kıtalar arası çağrısına yanıt bulacak. Ülkelerin taş birliklerinden temsilciler, Türkiye'nin tüm dünyaya doğal taş üssü olması gerektiğini aktaracak.

'TÜRKİYE EKONOMİSİNE YAKLAŞIK 20 MİLYAR DOLARLIK KATKI'

Marble İzmir'in dünyanın ve Türkiye'nin farklı coğrafyalarından uluslararası arenada görücüye çıktığı yer olduğunu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Marble, İzmir'in ilk yılında toplam doğal taş ihracatımız 77 milyon dolardı. 25'incisi düzenlenen fuarın da katkısıyla Türkiye'nin doğal taş ihracatı, 2 milyar dolara çıkmıştır. Üstelik, son 10 yılda doğal taş ihracatı, Türkiye ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolarlık katkı sağlamıştır. 2021 yılında bugüne kadar yaklaşık 4 buçuk milyon ton ihracat yaptığımız kayıtlara geçmiştir. Marble İzmir Fuarı, sektörde yarattığı ekonomik kaldıraç etkisinin yanında hem kentimiz hem de sektör açısından bir etkileşim üssü olma mahiyetini kazanmıştır. 25'inci Marble İzmir Fuarı'nın rakamlarına baktığımızda yurt içinden ve 28 farklı ülkeden 1077 katılımcıya yaklaşık 15 bini farklı ülkelerden olmak üzere 80 bin ziyaretçiye, 732 alım heyetine, 10 binden fazla ikili görüşmeye ev sahipliği yapan bir organizasyon, hem kentimiz hem ülkemiz açısından çok net olarak bir etkileşim merkezidir. Marble İzmir bu sene 3'üncü kez 'Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'na ev sahipliği yapacak. Sektörün rekabet gücünü artıracak yeni tasarımlarla güçlendirecek, ticarileştirilebilir özgün tasarım ve ürünler üretilmesini sağlayacak, uluslararası pazarda yenilik yaratabilecek özgün tasarımları teşvik edecek bu girişim başlı başına çok kıymetlidir" dedi.

'DOĞAL TAŞIMIZI DÜNYAYA TANITACAĞIZ'

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de konuşmasında, Türkiye'nin, dünyada en çok doğal taş ihraç eden dördüncü ülke olduğunu ifade edip, "Marble İzmir Fuarı sayesinde, fuarın katılımcıları doğal taş tasarımından ağır iş makinelerine kadar sektörü her boyutuyla görme imkanı yakalayacak. Türkiye, dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp kuşağında yer alıyor. Ülkemiz 5,1 milyar metreküp muhtemel mermer rezerviyle, tahmin edilen dünya rezervinin üçte birine sahip. Doğal taş sektöründe, dünyanın toplam ihracatından yüzde 11 pay alıyoruz. Böyle güzel ve başarılı organizasyonlar vesilesiyle ülkemizin doğal taşını tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Bu sayede uzun vadeli hedeflerimize ulaşacağımıza, Türkiye'yi dış ticaret fazlası veren bir ülke haline getireceğimize, tüm kalbimizle inanıyoruz" diye konuştu.

MARBLE İZMİR FUARI 26'NCI KEZ KAPILARINI AÇTI
MARBLE İZMİR FUARI 26'NCI KEZ KAPILARINI AÇTI
MARBLE İZMİR FUARI 26'NCI KEZ KAPILARINI AÇTI
MARBLE İZMİR FUARI 26'NCI KEZ KAPILARINI AÇTI
MARBLE İZMİR FUARI 26'NCI KEZ KAPILARINI AÇTI
MARBLE İZMİR FUARI 26'NCI KEZ KAPILARINI AÇTI
MARBLE İZMİR FUARI 26'NCI KEZ KAPILARINI AÇTI
MARBLE İZMİR FUARI 26'NCI KEZ KAPILARINI AÇTI

Doğal Taş, İhracat, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARBLE İZMİR FUARI 26'NCI KEZ KAPILARINI AÇTI - Son Dakika


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