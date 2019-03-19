Son Dakika Haberleri: Marble-Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'na Doğru

Marble-Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'na Doğru

25 dakika önce

25. MARBLE İzmir-Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, 27 Mart'ta kapılarını açacak.

Marble-Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'na Doğru, System.String[]
25. MARBLE İzmir-Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, 27 Mart'ta kapılarını açacak.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamada, doğal taş sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan fuar, 27-30 Mart'ta Fuarİzmir'de düzenlenecek.

Fuarda bu yıl tasarımın ön plana çıkması bekleniyor.

Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen Dünya Taş Forumu bu kez daha geniş bir katılımla yapılacak. Forumda, doğal taşın üretim standartları, kullanım alanları ve tasarım odaklı sürdürülebilir ürünlerin sektörün geleceği için önemi, dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri tarafından değerlendirilecek.

Fuarda ayrıca Doğal Taş Enstitüsü, Dünya Doğal Taş Birliği, Avrupa Doğal Taş Endüstrileri Federasyonu, Rusya Taş Endüstrisi Birliği, Hindistan Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği gibi önemli kurum ve ülkelerin temsilcileri de yerini alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:53 Kaynak: AA

İzmir, 27 Mart, Güncel
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