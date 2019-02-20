Marc Her Gün Taksiyle Gidecek, Parasını Devlet Ödeyecek
1 saat önce
13 yaşındaki Marc Ladendörfer, Bayreuth kenti yakınlarındaki Ziegenburg köyünde yaşıyor.
13 yaşındaki Marc Ladendörfer, Bayreuth kenti yakınlarındaki Ziegenburg köyünde yaşıyor. 1.2 km uzaklıkta bulunan Marktschorgast kasabasında ortaokula gidiyor. Evle okul arasındaki yol ormandan geçiyor ve yaya yolu yok. Marc, her gün bu mesafeyi araçların da geçtiği yoldan yaya gitmek zorunda. Bild
gazetesinin haberine göre, Marc'ın anne ve babası yol tehlikeli olduğu için okula taksiyle gitmesini, yol parasını da devletin karşılamasını istedi. Kulmbach Kaymakamlığı ise yolun yazın gidilebilir olduğu gerekçesiyle talebi reddetti ve sadece kışın taksiyle 16.50 Euro tutan yol parasının ödenmesine karar verdi. Ancak aile bu karara itiraz etti.
Bunun üzerine Bavyera
Yüksek İdari Mahkemesi Yargıcı Mechtild Klein, bilirkişilerle birlikte 1.2 km uzunluğundaki yolu inceledi ve kaymakamlığın tam tersi bir sonuca vardı; 13 yaşındaki bir çocuk için bu yol hem trafik açısından tehlikeli hem saldırıya uğrayabileceği ihtimali var. Karara göre, Marc'ın her gün okula giderken kullanacağı taksi parasını hem yaz hem de kış aylarında devlet karşılayacak. Ancak Marc'ı okuldan dönüşte ya annesi ya da üvey babası alacak. Bild gazetesine yolda yaşadığı sorunları anlatan Marc ise bazen iki araç yanyana geçtiğinde çok tehlike yaşadığını, kenarda bariyerler olduğu için kaçmanın zor olduğunu söyledi.
Marc'ın okula giderken kullandığı yolda ışık yok, rampa olan yoldan TIR'lar da çok hızlı gidiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:50
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