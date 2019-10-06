Son Dakika Haberleri: Marc Marquez, MotoGP'deki 6'ncı şampiyonluğunu ilan etti
Son Dakika Ekonomi Haber

Marc Marquez, MotoGP'deki 6'ncı şampiyonluğunu ilan etti

16 dakika önce

Repsol Honda takımının pilotu Marc Marquez, MotoGP'deki 6'ncı şampiyonluğunu ilan etti.

Marc Marquez, MotoGP'deki 6'ncı şampiyonluğunu ilan etti, System.String[]

Repsol Honda takımının pilotu Marc Marquez, MotoGP'deki 6'ncı şampiyonluğunu ilan etti.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından olan MotoGP'nin 2019 Dünya Şampiyonası'ndaki 15'inci yarışına Tayland ev sahipliği yaptı. MotoGP 2019 Dünya Şampiyonası'nın tamamlanmasına 4 yarış kala bu sezonun 15'inci ayağı olan Tayland Grand Prix'sinde pilotlar şampiyonu belli oldu.


Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, Tayland Grand Prix'sinde de zafere ulaşarak MotoGP 2019 Dünya Şampiyonası'nın tamamlanmasına 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.


Bu sezonun 9'uncu, kariyerinin ise 53'üncü MotoGP zaferine ulaşan 26 yaşındaki İspanyol sürücü Marc Marquez, 2013, 2014, 2016, 2017 ve 2018'den sonra 2019'da 6'ncı MotoGP şampiyonluğuna ulaştı. Bu şampiyonluk ile Marc Marquez, profesyonel kariyerinde 9'uncu şampiyonluğunu kazanmış oldu.


Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, sezonun 15'inci yarışı Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapıldı. Sezonun ilk 14 yarışının ardından 300 puanı bulunan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, Tayland'daki birinciliği ile puanını 325'e çıkararak sezonun bitmesine 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

Dünya Şampiyonası, Tayland, Honda, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mesleğine yapılan saygısızlığı kaldıramayan hakim, intihara kalkıştı
Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan yatırım için Türkiye'yi seçen Volkswagen'e skandal çağrı Gören telefona sarılıyor! 2 metrelik köpek balığını dükkanında sergiliyor Rusya'da daha önce keşfedilmemiş bir elmas keşfedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 13:03:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marc Marquez, MotoGP'deki 6'ncı şampiyonluğunu ilan etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]