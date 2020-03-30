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Marc Overmars Ajax'ı Şampiyonlar Ligi Finali'ne Taşıyor
23 dakika önce
Hollandalı yıldız Marc Overmars, Nisan 1995'te oynanan ve Ajax'ın Bayern Münih karşısında 5-2 kazandığı maçta attığı golle Ajax'ın finale çıkmasında önemli rol oynuyor.
Hollandalı yıldız Marc Overmars, Nisan 1995'te oynanan ve Ajax'ın Bayern Münih karşısında 5-2 kazandığı maçta attığı golle Ajax'ın finale çıkmasında önemli rol oynuyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:32
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