Marc Overmars Ajax'ı Şampiyonlar Ligi Finali'ne Taşıyor

Hollandalı yıldız Marc Overmars , Nisan 1995'te oynanan ve Ajax 'ın Bayern Münih karşısında 5-2 kazandığı maçta attığı golle Ajax'ın finale çıkmasında önemli rol oynuyor.

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