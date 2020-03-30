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Marc Overmars'ın FC Twente'ye Attığı Gol
23 dakika önce
1993-94 sezonunda Ajax ve FC Twente arasında oynanan Eredivise karşılaşmasında Hollandalı yıldız Marc Overmars attığı golle Ajax'ın 6-0'lık farklı galibiyetinde rol oynuyor.
1993-94 sezonunda Ajax ve FC Twente arasında oynanan Eredivise karşılaşmasında Hollandalı yıldız Marc Overmars attığı golle Ajax'ın 6-0'lık farklı galibiyetinde rol oynuyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:32
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