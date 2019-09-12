Marca ve Mundo Deportivo, Arda Turan kararını böyle gördü

Marca, lisanssız silah taşıma sebebiyle Arda'ya 2 yıl 8 ay hapis cezası verildiğini okuyucularına duyurdu.



Haberde Arda'nın Türkiye'nin ünlü şarkıcısı Berkay'la yaşadığı olay sonrası hapis cezasına çarptırılmak zorunda kalmayacağı ifade edildi.



Arda'nın silahın kazara ateşlendiğini iddia ettiğini yazan Marca, bir dönem Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giyen oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarına da yer verdi.



Mundo Deportivo da Arda'nın barda kavga ettiği Berkay'la olan davasının sonuçlandığını sayfalarına taşıdı.



Gazete, Turan'ın taciz suçundan beraat ettiğini ancak Berkay'ın burnunu kırdığı için kasıtlı yaralamadan mahkum edildiği bilgisine yer verdi.