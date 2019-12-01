Son Dakika Haberleri: Marcao: 3 puanı hak etmiştik
Son Dakika Spor Marcao: 3 puanı hak etmiştik - Son Dakika Spor

Marcao: 3 puanı hak etmiştik

6 saat önce

Galatasaray'ın 90. dakikada attığı golle 1-1 berabere kaldığı Trabzonspor deplasmanı sonrasında Marcao açıklamalarda bulundu.

Marcao: 3 puanı hak etmiştik, System.String[]

Galatasaray'ın 90. dakikada attığı golle 1-1 berabere kaldığı Trabzonspor deplasmanı sonrasında Marcao açıklamalarda bulundu.


Sörloth'un attığı golden önce kendisine faul yaptığını belirten Brezilyalı, "Rakip forvet attığı golden önce beni itti, kesinlikle fauldü. Hakeme gittim söyledim ama takdir hakkını böyle kullandı" dedi.


Daha iyi oynadıklarını vurgulayan Marcao, "Trabzonspor sahasında çok iyi oynayan, çok iyi bir takım ama biz de en iyi şekilde hazırlandık maça. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, bugün üstün ve iyi oynayan bir Galatasaray vardı. 1 puanı aldık ama bugün 3 puanı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:09 
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