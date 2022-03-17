Marcao bu sezonki ilk golünü kaydetti - Son Dakika
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Marcao bu sezonki ilk golünü kaydetti

17.03.2022 22:46
Marcao bu sezonki ilk golünü kaydetti

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, Barcelona maçında attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, Barcelona maçında attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşırken, maçın ilk golü Brezilyalı futbolcu Marcao'dan geldi. Mücadelenin 28. dakikasında sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yer alan Marcao kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 1-0 yaptı. Bu aynı zamanda Aslan'ın mücadeledeki tek golü oldu.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Maça 11'de başlayan Brezilyalı futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

Marcao bu sezonki ilk golünü kaydetti
Marcao bu sezonki ilk golünü kaydetti

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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