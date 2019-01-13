Marcao, Chaves'e Galibiyetle Veda Etti
1 saat önce
Galatasaray'ın transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao), takımı Chaves ile çıktığı son maçtan galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray
'ın transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao), takımı Chaves ile çıktığı son maçtan galibiyetle ayrıldı. Portekiz
Premier Lig'de Chaves, 17. hafta mücadelesinde Tondela'yı ağırladı.
Marcao'nun 20. dakikada kaçırdığı penaltı atışında dönen topu ağlara gönderen Andre Luis, Chaves'i 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi takım, 57. dakikada Luther Singh'in kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı. Tomane'nin 90+8. dakikada penaltıdan bulduğu golle fark bire indi ve Chaves mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Chaves'te kaptan olarak çıktığı maçta 90 dakika forma giyen ve bir penaltı kaçıran 22 yaşındaki Marcao, 35. dakikada sarı kart gördü.
Ligde 11 maç sonra galip gelen Chaves, 12 puanla 17. sıraya yükseldi. Tondela ise 18 puanda kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:57 Kaynak: AA
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Galatasaray ile Anlaşan Marcao'dan Chaves'e Veda