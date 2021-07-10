Marcao: "Çok zor bir maç bizi bekliyor"

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçında karşılaşacakları Hollanda ekibi PSV ile oynayacakları maç için, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. PSV herkesin tanıdığı, bildiği bir rakip. İyi ve güçlü bir ekip. Ama biz de güçlü bir takımız. Avrupa'da olmak isteyen, devamlı oralarda olmayı hayal eden bir takımız" dedi.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Antrenmanların yoğun bir şekilde başladıklarını söyleyen başarılı savunmacı, "Zor bir sezon bizi bekliyoruz. Biliyorsunuz her oynadığımız sezon bir önceki sezondan daha da zor oluyor. Avrupa maçımız var, lig var. Bunlara hazırlanmamız gerekiyor. Galatasaray camiası olarak her zaman hedefimiz en yukarıda olabilmek. Onun için çalışmalarımıza en iyi şekilde başladık" diye konuştu.

"Çok zor bir maç bizi bekliyor"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçında karşılaşacakları PSV hakkında sorulan soruya 25 yaşındaki futbolcu, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. PSV herkesin tanıdığı, bildiği bir rakip. İyi ve güçlü bir ekip. Ama biz de güçlü bir takımız. Avrupa'da olmak isteyen, devamlı oralarda olmayı hayal eden bir takımız. Onun için en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Fatih hocamız, yardımcıları bizi en iyi şekilde hazırlıyor. İki maç oynayacağız. Akıllı oynamamız gerekiyor. İlk maç deplasmanda. Oradan en iyi şekilde ayırılıp, kendi sahamızda güzel sonuç alıp bir üst tura çıkmak istiyoruz" diye cevap verdi.

"Ben büyük bir problem olacağını düşünmüyorum"

Sezonu erken acıktıklarını hatırlatılması üzerine ise Marcao, "Bence bu bir avantaj da olabilir. Öyle görüyoruz en azından. Çünkü daha önce açıktık ama yeteri kadar dinlendik. Onun haricinde çalışmalarımıza başladık. Rakiplerimizden önce açmamamız daha önce form tutmamızı sağlayacaktır. Lige de daha iyi başlamamızı sağlayacaktır. Ben büyük bir problem olacağını düşünmüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL