Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok - Son Dakika
Son Dakika Spor Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok - Son Dakika Spor

Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok

24 dakika önce

Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, "Galatasaray benim evim oldu. Beni yollamadıkları sürece gitmek gibi bir niyetim yok" dedi.

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arası Chaves'ten 4 milyon euroya transfer ettiği Marcao her geçen gün performansını yukarı çıkardı ve adı da Avrupa kulüpleriyle anılır oldu.

Fiorentina'nın listesine giren Marcao, menajerine "Galatasaray'da çok mutluyum. Şu an tek düşüncem kalan maçlarımızı kazanıp, şampiyon olmak. Fatih Terim Hoca'mdan çok şey öğreniyorum. Bana gelişimimde çok katkısı oluyor. Galatasaray benim evim oldu. Beni yollamadıkları sürece gitmek gibi bir niyetim yok" diyerek transfere şimdilik kapıları kapattı.

7 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Marcao'yu Portekiz Ligi takımlarından Chaves'ten 4 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katan Galatasaray, bu sezon başından La Liga takımı Espanyol'dan gelen 7 milyon euroluk teklifi reddetmişti.

(Türkiye Gazetesi)

Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok
Galatasaray, Fiorentina, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:41 
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