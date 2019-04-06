Marcao, Fenerbahçe Derbisinde Yok
1 saat önce
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe derbisinde olmayacak.
Galatasaray
'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Yeni Malatyaspor
maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe
derbisinde olmayacak. Luyindama'nında cezalı olması sebebiyle sarı-kırmızılılarda stoperde oynayabilecek Donk, Semih Kaya
ve Ahmet Çalık
bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile mücadele den Galatasaray'da Brezilyalı defans oyuncusu Marco cezalı duruma düştü. Maçtan önce sarı kart ceza sınırında olan Marcao, 70. dakikada orta sahada Guilherme'ye yaptığı müdahale sonucunda hakem Yaşar Kemal Uğurlu
tarafından sarı kart gördü. Böylece cezalı duruma düşen 22 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.
Luyindama'nın da kırmızı kart cezasından dolayı oynayamayacağı Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın stoperde oynatacağı Ryan Donk
, Semih Kaya ile Ahmet Çalık bulunuyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:15 Kaynak: İHA
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