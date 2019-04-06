Son Dakika Haberleri: Marcao, Fenerbahçe Derbisinde Yok

Marcao, Fenerbahçe Derbisinde Yok

1 saat önce

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe derbisinde olmayacak.

Marcao, Fenerbahçe Derbisinde Yok, System.String[]
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe derbisinde olmayacak. Luyindama'nında cezalı olması sebebiyle sarı-kırmızılılarda stoperde oynayabilecek Donk, Semih Kaya ve Ahmet Çalık bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile mücadele den Galatasaray'da Brezilyalı defans oyuncusu Marco cezalı duruma düştü. Maçtan önce sarı kart ceza sınırında olan Marcao, 70. dakikada orta sahada Guilherme'ye yaptığı müdahale sonucunda hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart gördü. Böylece cezalı duruma düşen 22 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak. Luyindama'nın da kırmızı kart cezasından dolayı oynayamayacağı Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın stoperde oynatacağı Ryan Donk, Semih Kaya ile Ahmet Çalık bulunuyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:31 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'da Drogba'ya Plaket Verildi "Fener Ol" Kampanyası 15 Milyon TL'yi Aştı Fenerbahçe Taraftarından Sonra Galatasaray Taraftarından İmamoğlu Tezahüratı Son Dakika! YSK İzin Verdi! TRT, Sandıkları Haber Amaçlı Görüntüleyebilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 22:32:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marcao, Fenerbahçe Derbisinde Yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]