Marcao, kırmızı kart gördü! Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı

Galatasaray- Giresunspor maçında futbol sahalarında ender görünen bir an yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ve Marcao saha içinde birbirine girdi.

FATİH TERİM OYUNDAN ALDI

Galatasaray'da Marcao kendisine sus işareti yaptığı gerekçesiyle Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı. Brezilyalı futbolcu, genç yıldıza önce kafa atarken daha sonra yumruk attı. Yaşananların ardından VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, Marcao'yu kırmızı kartla oyundan attı. Olayların ardından oldukça duygusal ve sinirli olduğu gözlenen Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim tarafından oyundan alındı.

Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle hocasına anlattı