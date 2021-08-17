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Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili - Son Dakika

Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili

17.08.2021 22:58

Galatasaray'da Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na attığı yumruk gündemdekini yerini koruyor. Deneyimli gazeteci Cüneyt Özdemir de YouTube kanalından yayınladığı bir videoda konuya ilişkin görüşlerini paylaşırken sarı-kırmızılı kulübe göndermede bulundu. Özdemir, "Galatasaray Başkanı Fatih Terim umarım buna el koyar. Fatih Terim eş başkan mı oldu Galatasaray'da?" ifadelerini kullanırken "Ben, Burak Elmas ile Fatih Terim eş başkan oldular zannediyorum var ya HDP stili" dedi.

Süper Lig'in açılış haftasında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da maç oynanırken Marcao'nun takım arkadaşına saha içinde kafa ve yumruk atması olay olmuştu. Birçok gazeteci ve yorumcu konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşırken deneyimli gazeteci Cüneyt Özdemir de YouTube kanalında yayınladığı videoda, iki futbolcu arasındaki kavgaya değindi.

"MAGANDA OLMAK İÇİN MİLLET FARK ETMİYOR"

Özdemir videoda Marcao'yu eleştirirken, "Maganda olmak için millet fark etmiyor. Dünyanın tanıdığı bir futbolcu da olabilir, milyon dolarlar da kazanabilirsin ama gördüğün gibi sahanın ortasında takım arkadaşına yumrukla girişmekten çekinmeyebiliyorsun" dedi.

"BURAK ELMAS İLE FATİH TERİM EŞ BAŞKAN OLDULAR ZANNEDİYORUM"

Cüneyt Özdemir yayınladığı videoda Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kulübün başkanı gibi davrandığını belirtti. Deneyimli gazeteci yaptığı yorumda, "Galatasaray Başkanı Fatih Terim umarım buna el koyar. Fatih Terim eş başkan mı oldu Galatasaray'da? Her açıklamayı Fatih Terim yapıyor, bütün son sözleri Fatih Terim söylüyor. Burak Elmas'ı çok az görüyorum. Samimi söylüyorum ben, Fatih Terim başkan oldu zannediyorum, eş başkan oldular zannediyorum. Burak Elmas'la Fatih Terim eş başkan, var ya HDP stili" ifadelerini kullandı.

Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili

Cüneyt Özdemir, Burak Elmas, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili - Son Dakika Spor


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