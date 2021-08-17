Süper Lig'in açılış haftasının son maçında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na attığı yumruk damga vurdu. Yaşanan olayların ardından teknik direktör Fatih Terim tarafından saha kenarına alınan genç yıldız, hocasına dert yandı.
Marcao, Kerem'e attığı yumruk sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Kerem de Fatih Terim tarafından yedek kulübesine alındı. Hocasına yaşananları anlatan genç yıldız, "Sus dedim kafa atıyor hocam" diyerek isyan etti.
Son Dakika › Spor › Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle hocasına anlattı - Son Dakika Spor