Son Dakika Haberleri: Marcao Sağlık Kontrolünden Geçti

Marcao Sağlık Kontrolünden Geçti

1 saat önce

Galatasaray'ın Portekiz ekibi Chaves'ten transfer ettiği Marcao, sağlık kontrolünden geçti.

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Galatasaray'ın Portekiz ekibi Chaves'ten transfer ettiği Marcao, sağlık kontrolünden geçti. Galatasaray'ın Chaves'ten transfer ettiği ve gece yarısı İstanbul'a gelen Brezilyalı savunmacı Marcao, sağlık kontrollerinden geçti. Özel bir hastanede bir takım testler yapılan Marcao'nun sağlık kontrolünde, Galatasaray futbol takımı yetkilileri de hazır bulundu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:46 Kaynak: İHA

İstanbul, Portekiz, Galatasaray, Güncel
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