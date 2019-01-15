Marcao Sağlık Kontrolünden Geçti
1 saat önce
Galatasaray'ın Portekiz ekibi Chaves'ten transfer ettiği Marcao, sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray
'ın Portekiz
ekibi Chaves'ten transfer ettiği Marcao, sağlık kontrolünden geçti. Galatasaray'ın Chaves'ten transfer ettiği ve gece yarısı İstanbul
'a gelen Brezilyalı savunmacı Marcao, sağlık kontrollerinden geçti. Özel bir hastanede bir takım testler yapılan Marcao'nun sağlık kontrolünde, Galatasaray futbol takımı yetkilileri de hazır bulundu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:46 Kaynak: İHA
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