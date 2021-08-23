Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Marcao'nun olmadığı maçlarda çok sıkıntı yaşıyor. Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Brezilyalı stoper 8 maç sahada olamayacak. Bu ceza bittikten sonra affedilip affedilmeyeceği de meçhul.
81 MAÇTA 51 GALİBİYET
Galatasaray, Marcao'nun oynadığı 81 lig maçından 51 kez galip ayrıldı. Bu maçlardaki galibiyet oranı yüzde 53. Marcao'nun olmadığı 11 maçta ise 3 galibiyet çıktı. Galibiyet yüzdesi 27'de kaldı.
GÖZLER YENİ TRANSFERDE
Yeni transfer Victor Nelsson'un göstereceği performans bir hayli kritik. Luyindama'nın yeni partneri bundan böyle Victor Nelsson olacak.
Son Dakika › Spor › Marcao'suz kazanma oranı düşen Galatasaray'ın göstereceği performans merak konusu oldu - Son Dakika Spor