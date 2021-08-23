Marcao'suz kazanma oranı düşen Galatasaray'ın göstereceği performans merak konusu oldu

Pazarlık gece yarısı bitti! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı

Hükümet ile sendikalar anlaştı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı zam

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Marcao'nun olmadığı maçlarda çok sıkıntı yaşıyor. Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Brezilyalı stoper 8 maç sahada olamayacak. Bu ceza bittikten sonra affedilip affedilmeyeceği de meçhul.

81 MAÇTA 51 GALİBİYET

Galatasaray, Marcao'nun oynadığı 81 lig maçından 51 kez galip ayrıldı. Bu maçlardaki galibiyet oranı yüzde 53. Marcao'nun olmadığı 11 maçta ise 3 galibiyet çıktı. Galibiyet yüzdesi 27'de kaldı.

GÖZLER YENİ TRANSFERDE

Yeni transfer Victor Nelsson'un göstereceği performans bir hayli kritik. Luyindama'nın yeni partneri bundan böyle Victor Nelsson olacak.