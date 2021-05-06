SPOR Marcao: Umarım Beşiktaş karşısında iyi bir netice ile sahadan ayrılacağız

Marcao: Umarım Beşiktaş karşısında iyi bir netice ile sahadan ayrılacağız

'100'üncü maça çıkacağım, inanılmaz mutluyum'

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaraylı futbolcu Marcao Teixeira, 'Beşiktaş maçı sezonun en önemli maçlarından bir tanesi. Gayet iyi hazırlanıyoruz. Umarım iyi bir netice ile sahadan ayrılacağız' dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmada sarı-kırmızılı futbolcu Marcao, derbiyle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sezonun en önemli karşılaşmalarından birine çıkacaklarını ifade Marcao, 'Çok zor bir maç bizi bekliyor. Sezonun en önemli maçlarından bir tanesi. Hocamız bizi taktiksel olarak maça en iyi şekilde hazırlıyor. Çok zeki olmamız, aklımızı sonuna kadar kullanmamız gereken ve sabırlı olmamız gereken bir maç. Gayet iyi hazırlanıyoruz. Umarım iyi bir netice ile sahadan ayrılacağız' diye konuştu.

'İNANILMAZ MUTLUYUM'

Zorlu karşılaşmada forma giymesi halinde sarı-kırmızılı forma ile 100'üncü maçına çıkacak olan Brezilyalı oyuncu, 'İnanılmaz mutluyum. Allah'a şükürler olsun ki böyle bir camiada 100'üncü maça çıkma şerefine ulaşacağım. O yüzden çok mutluyum. Geldiğim ilk günden beri hedefim her maçta oynayabilmek ve takıma maksimum yardım edebilmekti. Bunları da bugüne kadar başardığımı düşünüyorum. Umarım önümüzdeki maçta da oynayıp 100'üncü maçımı tamamlarım' açıklamasında bulundu.