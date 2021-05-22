- Marcao: "Umarım Galatasaray forması ile daha güzel işler yaparım"

İSTANBUL - Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcu Marcao, böyle büyük bir camiada üç sene daha oynayacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Galatasaray için mücadeleye devam edeceğim. Umarım Galatasaray forması ile daha güzel işler yaparım" dedi.

Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Marcao ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu. İmzanın ardından kulüp televizyonuna konuşan Marcao, "Böyle büyük bir camiada üç sene daha oynayacağım için çok mutluyum. Kontratımı yeniledim. Güzel ve duygusal anlar yaşadık. Başkanımıza, yönetimimize ve herkese çok teşekkür ediyorum. Bana bu şansı tanıdılar ve tekrar kontratımı yenilediler. Ailemle ben burada çok mutluyuz. Özel bir parantez de Fatih hocama açmak istiyorum. İlk geldiğimde benimle ilgili olumsuz haberler çıkmıştı. Beni keşfeden, bana güven veren kendisidir. İlk günden beri bana baba gibi davrandı. Hep yanımdaydı. Sadece benim değil ailemin de yanındaydı. O yüzden Fatih hocama bir kere daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Umarım Galatasaray forması ile daha güzel işler yaparım"

Kendisine yönelik olumsuz ön yargıları kısa zamanda kırdığını ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, "Çok mutluyum. Galatasaray için mücadeleye devam edeceğim. Umarım Galatasaray forması ile daha güzel işler yaparım. Kolay değil. Yeni bir ülke ve takıma geliyorsunuz. İster istemez bu haberler geliyor kulağınıza. Burada hocanızın verdiği destek sizin için çok önemli. İlk başta kimse inanmıyordu. Küme düşmeye oynayan bir takımdan geldi, Galatasaray'a nasıl stoper olacak diyorlardı. İlk günden beri hocam bana destek verdi. Benimle beraberdi. Kötü ve zor maçlarım oldu. O zor ve kötü maçlarda da bana olan inancını hiçbir zaman kaybetmedi. O yüzden bu gelişimde kendisinin de inanılmaz emeği var. Kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yapmam gereken bir şeydi ve spontane gelişti"

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oynanan Kasımpaşa maçında penaltı öncesinde çamurlanan noktayı elleriyle temizlediği anın hatırlatılması üzerine Marcao, "Spontane gelişen bir olaydı. Sonuçta şampiyonluğa oynuyorsunuz. Sahamızda kesinlikle puan kaybına tahammülümüz yoktu. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Penaltıdan önce penaltı noktasının vuruşa elverişli olmadığıydı. Henry ile birlikte hiç o anda hesap kitap yapmadan temizlemeye karar verdik. Bu da çok yardımcı oldu. Sonunda Muhammed'in attığı güzel penaltı golü ve kazandığımız güzel bir üç puan oldu. Yapmam gereken bir şeydi ve spontane gelişti" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımız bizim için inanılmaz bir itici güç"

Sarı-kırmızılı taraftarlarla tekrar buluşacakları günü iple çektiğini söyleyen Brezilyalı savunmacı, "Taraftarlı oynamak ve taraftarsız oynamak arasında dağlar kadar fark var. Taraftarımız bizim için inanılmaz bir itici güç. Onların desteğine gerçekten ihtiyacımız var. Umarım bir an önce tekrar buluşuruz ve kavuşuruz. Bundan önce kazandığımız kupaları tekrardan yinelememizi ümit ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.