Marcao ve Arda Turan, cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao ve kaptan Arda Turan, Antalyaspor maçında gördükleri sarı kart ile gelecek hafta oynanacak olan Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Marcao, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Christian Luyindama ve Arda Turan sarı karı kart sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 55. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen, Marcao'ya sarı kart gösterdi. 81. dakikada da bir pozisyon sonrasında Arda Turan sarı kart gördü.

Sınırda bulunan Marcao ve Arda, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor müsabakasında cezasından dolayı yer alamayacak. - İSTANBUL