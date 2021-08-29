Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırarak hem kadro dışı kalan hem de TFF'den 8 maç ceza alan Marcao'ya bir de para cezası kesildi.
Bu olay sonrasında kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlar yapan Marcao'nun sözleşmesini inceleyen sarı kırmızılı yönetim, yıllık ücretinin en fazla yüzde 10'u kadar disiplin cezası verilebileceğini belirledi.
Son Dakika › Spor › Marcao'ya maksimum ceza verildi! Galatasaray yönetimi, disiplin talimatlarına göre faturayı kesti - Son Dakika Spor