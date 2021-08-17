"Marcao'ya yaptırım uygulanacak mı?" sorusuna sinirlenen Terim, muhabire fena patladı: Kulağına söylenmiş bu herhalde senin

Süper Lig'in açılış haftasının kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran Marcao, Kerem Aktürkoğlu kavgasına ilişkin açıklamalarda bulunan deneyimli hoca, beIN Sports muhabirinin sorduğu soru karşısında sinirlendi.

"MARCAO'YA GEREKENİ BİZ YAPACAĞIZ"

beIN Spors muhabirinin "Marcao'ya yaptırım uygulanacak mı?" sorusuna Terim, "Kulağına söylenmiş bu herhalde senin. Maçtan yarım saat sonra yaptırım uygulanacak mı? diye soruyorsunuz. Yaptırımı yaparsak biz yapacağız. Biz Galatasaraylılara ve kamuoyuna sorumluyuz. Gereğini her zaman yaptık yine yapacağız. Buradaki istekler bana gerçekçi gelmiyor. Kerem'in gençliğini koruyacağız. Marcao'ya gerekeni biz yapacağız. Başkan ve yönetim olarak ne yapacaksak biz yapacağız. Maçın önüne geçti ama biz maçın önüne geçirmeyeceğiz" dedi.

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