Son Dakika Haberleri: Marcao: Yolun başındayız
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Marcao: Yolun başındayız

1 saat önce

"Galatasaray gibi büyük bir camiaya geliyorsanız mutlaka orayı hak ettiğiniz ve kaliteniz olduğu için geliyorsunuzdur"Serhan TÜRK / INNSBRUCK - Galatasaray'ın RB Leipzig'e 3-2 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından sarı kırmızılı takımın oyuncusu Marcao, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Marcao: Yolun başındayız, System.String[]

"Galatasaray gibi büyük bir camiaya geliyorsanız mutlaka orayı hak ettiğiniz ve kaliteniz olduğu için geliyorsunuzdur"

Serhan TÜRK/ INNSBRUCK - Galatasaray'ın RB Leipzig'e 3-2 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından sarı kırmızılı takımın oyuncusu Marcao, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Innsbruck kentindeki Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından konuşan Marcao, zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyerek, "Hazırlık kampındaki ilk maçımızı zorlu bir rakibe karşı oynadık. Zor bir maç oldu. İstediğimiz performansı tam anlamıyla gösteremedik ama yolun başındayız. Hazırlık kampı yeni başladı. İyi bir kamp geçiriyoruz. İyi oynadığımız, oyunu domine ettiğimiz ve pozisyonlar bulduğumuz anlar da oldu ama ne yazık ki kaybettik. Her geçen gün, antrenman ve hazırlık maçında daha iyi seviyeye ulaşacağız" dedi.
"GALATASARAY GİBİ BÜYÜK BİR CAMİAYA GELİYORSANIZ MUTLAKA ORAYI HAK ETTİĞİNİZ VE KALİTENİZ OLDUĞU İÇİN GELİYORSUNUZDUR"
Yeni transfer Valentine Ozornwafor'u değerlendiren Marcao şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray gibi büyük bir camiaya geliyorsanız mutlaka orayı hak ettiğiniz ve kaliteniz olduğu için geliyorsunuzdur. Kendisi de kaliteli bir oyuncu ve mutlaka bize faydası olacaktır. Ahmet, Luyindama ve benim için de aynı şeyler geçerli. Tek yapmamız gereken bu formayı en iyi şekilde terletebilmek ve kulübe hizmet edebilmek. Hocamız da bize güven veriyor. Onun verdiği güven ve takım içi rekabetle daha iyi olacağımızı düşünüyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Marcao'nun açıklamaları
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Galatasaray, Leipzig, Tivoli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:58 Kaynak: DHA
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