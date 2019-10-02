UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Basel'de Teknik Direktör Marcel Koller, bordo-mavili takımın ofansif olarak kuvvetli bir takım olduğunu, buna karşı önlemlerini aldıklarını söyledi.



Koller, maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda, basın toplantısı düzenledi. Trabzonspor'u elinden geldiğince analiz ettiğini belirten Koller, "Ne olur maçta bunu göreceğiz. Ofansif olarak kuvvetli bir rakip, zorlayacaklar ama önlemler aldık. Tecrübeli yurt dışında oynamış oyuncuları var. Biz evimizde iyi çıkış yakaladık, bunu da burada sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - TRABZON