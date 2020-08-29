Marcel Tisserand, Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe, Mauricio Lemos'tan sonra ikinci stoper transferini Marcel Tisserand ile yapıyor. Sarı lacivertli ekip, 27 yaşındaki oyuncu ile kısa sürede anlaşmaya varmıştı. Önce Wolfsburg'un transfer yapması beklendi. Alman ekibi Sochaux'den Maxence Lacroix'yi kadrosuna kattı. Ardından Fenerbahçe ile Wolfsburg arasındaki pazarlıklar başladı. Yeşil- Beyazlılar, Tisserand için 2.5 milyon Euro istedi.

Fenerbahçe ise 1.5 milyon Euro teklif etti. Görüşmeler sonucunda tarafların 2 milyon Euro üzerine anlaşma sağlandığı öğrenildi. Ödeme takvimi konusundaki son detaylar konuşuluyor.

Eşyalarını hazırlayan Tisserand, kulüplerden haber bekliyor. Her konuda anlaşma sağlanır sağlanmaz başarılı savunmacı soluğu İstanbul'da alacak. (Fanatik)