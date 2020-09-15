Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, "Uzun zamandan beri Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum. Çok güzel görüşmeler yaptık. Çok hevesliyim" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin, 3+1 yıllığına renklerine bağladığı Marcel Tisserand, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Tisserand, "Benim için çok güzel bir gün. Uzun zamandan beri Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum. Çok güzel görüşmeler yaptık. Çok hevesliyim. Bu takıma katkıda bulunacağıma eminim. Onun için çok mutluyum. Beni bilen bilir ki ben çok hırslı bir oyuncuyum. Her maçı kazanmak isteyen bir futbolcuyum. Onun için Fenerbahçe'ye, doğru kulübe geldim. Taraftarları mutlu etmek için bir hedefimiz var; birinci olmak, şampiyonluğu geri almak ve Şampiyonlar Ligi oynamak. Bu Fenerbahçe'ye yakışır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL