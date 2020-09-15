Her zaman kazanmayı isteyen hırslı bir oyuncu olduğunu da dile getiren Tisserand, "Beni bilen bilir ki ben çok hırslı bir oyuncuyum. Her maçı kazanmak isteyen bir futbolcuyum. Onun için Fenerbahçe'ye, doğru kulübe geldim. Taraftarları mutlu etmek için bir hedefimiz var; birinci olmak, şampiyonluğu geri almak ve Şampiyonlar Ligi oynamak. Bu Fenerbahçe'ye yakışır" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 23:12 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Marcel Tisserand: Uzun zamandan beri Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum - Son Dakika Spor