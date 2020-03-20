Son Dakika › Spor › Marcelinho Carioca, Santos'a Harika Bir Gol Atıyor - Son Dakika Spor
Marcelinho Carioca, Santos'a Harika Bir Gol Atıyor
15 dakika önce
1996'da oynanan Corinthians-Santos maçında Brezilyalı Carioca ceza sahası önünde rakibini çok şık geçerek harika bir gole imza atıyor.
1996'da oynanan Corinthians-Santos maçında Brezilyalı Carioca ceza sahası önünde rakibini çok şık geçerek harika bir gole imza atıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:00
Son Dakika Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak