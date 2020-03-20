Marcelinho Carioca, Santos'a Harika Bir Gol Atıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Marcelinho Carioca, Santos'a Harika Bir Gol Atıyor - Son Dakika Spor

Marcelinho Carioca, Santos'a Harika Bir Gol Atıyor

15 dakika önce

1996'da oynanan Corinthians-Santos maçında Brezilyalı Carioca ceza sahası önünde rakibini çok şık geçerek harika bir gole imza atıyor.

1996'da oynanan Corinthians-Santos maçında Brezilyalı Carioca ceza sahası önünde rakibini çok şık geçerek harika bir gole imza atıyor.

Marcelinho Carioca, Santos'a Harika Bir Gol Atıyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:00 

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