Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması: Dönme şansım olursa mutluluk duyarım - Son Dakika
Son Dakika Spor Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması: Dönme şansım olursa mutluluk duyarım - Son Dakika Spor

Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması: Dönme şansım olursa mutluluk duyarım

6 saat önce

Beşiktaş formasını 2016-2017 yılları arasında giyen ve bu süreçte iki kez Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Lyon'un yıldız oyuncusu Marcelo Guedes, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması: Dönme şansım olursa mutluluk duyarım, System.String[]

Beşiktaş formasını 2016-2017 yılları arasında giyen ve bu süreçte iki kez Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Lyon'un yıldız oyuncusu Marcelo Guedes, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


İşte Fanatik'e konuşan Marcelo'nun sözleri...


" Fransa'da güzel bir yaşam kurdum. Ancak gelecek sezon sözleşmem bitiyor. Şu an için Brezilya'ya dönmeyi düşünmüyorum. Birkaç yıl daha Avrupa'da başarıyla oynayabileceğime inanıyorum. Kariyerimde bir değişiklik yaparsam, aileme ve hayatıma katkıda bulunmasını istiyorum. Elbette Beşiktaş'a tekrar dönme şansım olursa, bundan mutlululuk duyarım. Çünkü Beşiktaş'a, taraftarlara ve orada çalışan herkese büyük bir saygım var. Beni hala sosyal medya üzerinden desteklemeye devam ediyorlar. Geri dönmek, o anki koşullara bağlı. Beşiktaş benim için çok önemli. Türkiye'de güzel günlerim geçti, çok iyi arkadaşlıklar edindim ve harika anılar bıraktım. Beşiktaş'ın bu sezonki bazı maçlarını izledim, takım son dönemde daha iyi bir seviyeye geldi. Yeni hoca Sergen Yalçın ve yeni Başkan Ahmet Nur Çebi, camiaya farklı bir hava kazandırdı. Kevin Prince Boateng'in de takıma katılması, büyük fayda sağladı. Boateng, futbolda tarihi olan bir yıldız. Önümüzdeki dönemde tecrübesi ve kalitesiyle, kulübe önemli katkılarda bulunacaktır."


"HER KULÜPTE İNİŞ ÇIKIŞ OLABİLİR"


"Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden. Her kulübün inişli çıkışlı dönemleri olabilir. Belki Beşiktaş bir süredir şampiyon olamıyor ama yakında onlar da tekrar ligde hak ettikleri noktalara geleceklerdir. Siyah- Beyazlılar'daki rekabetçi karakterimi, Lyon'da da sergilemeye çalışıyorum. Zaten hayatımın her aşamasında rekabet vardı. Fakir bir aileden geldim ve futbolcu olmak dışında daha iyi bir seçeneğim yoktu. Her şeyi insanlara saygı göstererek, hak ederek başardım. Kariyerimde kötü ya da iyi dönemlerim olsa da, hep en iyisini yapmaya çalıştım ve çalışacağım. Babam, Brezilya'da eski bir polisti ve benim de polis olmamı isterdi. Küçükken dediğim gibi seçme şansım yoktu ama eğer olsaydı ve futbolcu olmasaydım, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi okumak ya da futboldan sonra favori sporum olan golfü, profesyonel olarak oynamak isterdim."


JAPONLAR GİBİ SELAMLAŞACAĞIZ


Yaşadığımız salgın süreciyle ilgili neler söylersin?


"Bu pandemi her şeyi etkiledi. Birçok insan öldü ya da çok ağır hastalandı. Bir çözüm yolu bulunmalı. Futbol normale dönecektir ama dünya aynı olmayacak. Belki artık öpüşmek ya da sarılmak yerine Japonlar gibi daha mesafeli bir selamlaşma anlayışına sahip olacağız."


FUTBOLCULAR İÇİN ZOR BİR DÖNEM


Evde bu kadar fazla zaman geçirmek nasıl bir duygu?


"Çocukluk dönemimde bile evde fazla kalmıyordum. Bir futbolcu olarak sürekli adrenalinin zirve yaptığı ve her gün efor sarf eden birinin evde kalması çok zor. Zihinsel anlamda da durum aynı... Arkadaşlarından ve sahadan uzaksın. Ama bir taraftan da ailenin yanında olmak ve bir şeyleri düşünmek için fırsat bulmak da güzel."


GÜÇLÜ DEĞİLSENİZ TAM ÖNLEM ALAMAZSINIZ


Fransa'da şu an durumlar nasıl?


"Burada sıkı karantina tedbirleri alındı ve devlet, ekonomik olarak insanları destekleyerek, evde kalmalarını sağlıyor. Ancak ülkem Brezilya gibi tam bir karantina yapamayan yerlerde durum daha zor. İnsanların önünde iki seçenek var; virüsten mi ölecek, açlıktan mı! Güçlü bir ekonominiz yoksa, sıkı önlemler de alamıyorsunuz."


PARA GELMEZSE KULÜPLER BATAR


Kulüplerin, oyunculardan indirim istemesi hakkında ne düşünüyorsun?


"Eğer futbol oynanmazsa, para da gelmez.. ve bunun sonucunda kulüpler batabilir. İnsan hayatı her şeyden önemli ama para akışı sağlanmazsa, özellikle ikinci lig ve diğer alt liglerdeki kulüpler iflas bayrağını çekecekler. Ne yazık ki bazı kulüpler, bu süreci kendileri için avantaj olarak kullanıyor. Gerçekten kulüpler büyük sıkıntıdaysa, bunu oyuncularına doğru şekilde anlatmalı. Zaten o zaman herkes yardıma hazır olur."


ARTIK PAHALI TRANSFERLER OLMAZ


Salgından sonra transfer piyasası nasıl olacak?


"Futbolda transfer dönemlerinde büyük değişimler yaşanacaktır. 20 yıl önce bir oyuncu için en fazla 15-20 milyon Euro ödeniyordu. Günümüzde bu rakamlar inanılmaz seviyelere gelmişti. Artık büyük düşüşler olacaktır. Genç oyuncular, bu noktada çözüm olabilir. Kulüpler alt yapılarına daha fazla yatırım yapıp, avantaj sağlayabilir."


ARTIK HEDEF DEVLER LİGİ


"Fransa Ligue 1 dahil tüm liglerin sonlandırılması sağlık açısından baktığınızda son derece doğru ve adil bir karardı. Elbette bizler sezonu sahada tamamlamak isterdik. Çünkü şu anki 7. pozisyonumuzdan çok daha iyi bir konuma gelebilir, 2. ya da 3.'lük için mücadele edebilirdik. Açıkçası lider PSG zaten şampiyon olmuş gibiydi. Lig bitti ama Şampiyonlar Ligi bizim için henüz bitmedi. Ağustos'ta oynanacağı söyleniyor ama bu da kesin değil. Umarım oynar ve geldiğimiz noktanın şans olmadığını gösteririz. İlk maçta Juventus'u 1-0 yendik ve çeyrek finale çıkmak için avantaj bizde." 'Oynamak kolay olmayacak' "Elbette bu kadar yaşanan acı olayların ardından sahaya çıkmak kolay değil. Virüs bittikten sonra da statların eskisi gibi dolu olmayacağını düşünüyorum. Ayrıca eşit ve normal şartlar da olmayacak. Sonuçta futbol sadece bir eğlence ve hayat futboldan daha önemli."


MARCELO'YA KISA SORULAR


Aile: Her şey.


Futbol: Hayatımın parçası.


Şu an en iyi futbolcu: Messi.


Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu: Fenomen Ronaldo.


İdol defans oyuncusu: Roma ve Leverkusen'de oynayan Brezilyalı Juan.


Kariyerindeki en iyi an: Her kulüpte harika anılarım var.


Kariyerindeki en kötü an: Lyon taraftarlarıyla yaşadığım tartışma.


Türkiye'de en çok neyi özledin: Atiba ve Cem abi. Cem benim şoförümdü ve çok yardımı olmuştur.

Beşiktaş, Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 10:50 

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