Marcelo'dan Fikret Orman'a ziyaret

Siyah-beyazlı kulübe, 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer olan ve 2017-2018 sezonu öncesinde Fransız ekibine giden Brezilyalı savunma oyuncusu, Fikret Orman ile bir araya geldi.



Marcelo, bir süre sohbet ettiği Fikret Orman'a Olympique Lyon forması hediye etti.