Son Dakika Haberleri: Marcelo'dan Fikret Orman'a ziyaret
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Marcelo'dan Fikret Orman'a ziyaret

9 saat önce

Siyah-beyazlı kulübe, 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer olan ve 2017-2018 sezonu öncesinde Fransız ekibine giden Brezilyalı savunma oyuncusu, Fikret Orman ile bir araya geldi.

Marcelo'dan Fikret Orman'a ziyaret, System.String[]

Siyah-beyazlı kulübe, 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer olan ve 2017-2018 sezonu öncesinde Fransız ekibine giden Brezilyalı savunma oyuncusu, Fikret Orman ile bir araya geldi.


Marcelo, bir süre sohbet ettiği Fikret Orman'a Olympique Lyon forması hediye etti.

Olympique Lyon, Fikret Orman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:04 
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