Marcelo'dan Fikret Orman'a ziyaret
9 saat önce
Siyah-beyazlı kulübe, 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer olan ve 2017-2018 sezonu öncesinde Fransız ekibine giden Brezilyalı savunma oyuncusu, Fikret Orman ile bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulübe, 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer olan ve 2017-2018 sezonu öncesinde Fransız ekibine giden Brezilyalı savunma oyuncusu, Fikret Orman ile bir araya geldi.
Marcelo, bir süre sohbet ettiği Fikret Orman'a Olympique Lyon forması hediye etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:04
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