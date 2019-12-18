Marcelo gemileri yaktı! | Beşiktaş transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Marcelo gemileri yaktı! | Beşiktaş transfer haberleri - Son Dakika Spor

Marcelo gemileri yaktı! | Beşiktaş transfer haberleri

7 saat önce

BEŞİKTAŞ'tan ayrıldıktan sonra gittiği Olympique Lyon'da sıkıntılı günler yaşayan Marcelo Guedes, siyah beyazlı kulübe geri dönme yolunda önemli bir adım attı.

Marcelo gemileri yaktı! | Beşiktaş transfer haberleri, System.String[]

BEŞİKTAŞ'tan ayrıldıktan sonra gittiği Olympique Lyon'da sıkıntılı günler yaşayan Marcelo Guedes, siyah beyazlı kulübe geri dönme yolunda önemli bir adım attı. Fransız ekibinin sportif direktörü Juninho Pernambucano, Brezilyalı stoperin takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.


Juninho, "Marcelo ayrılmak istiyor ama daha 18 ay sözleşmesi var. Geçtiğimiz sezon sürekli ilk 11 oynuyordu, bu sezon yedek kaldı ama bize hiç sorun çıkarmadı" diye konuştu.


PANKART VE HAKARET


Lyon'un geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile 2-2 berabere kaldığı maçta bir taraftar, üstünde eşek resmi ve "Marcelo defol" yazılı pankart açmış, bunun üzerine futbolcular ile taraftarlar arasında gerginlik yaşanmıştı.


Beşiktaş'la bağlarını hiç koparmayan Marcelo, siyah beyazlı formayı yeniden giymek istediğini her fırsatta dile getirmişti. Brezilyalı stoper, bonservisini aldıktan sonra Beşiktaş'la masaya oturmayı planlıyor.


Juninho Pernambucano, Olympique Lyon, Beşiktaş, Lyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Lyon, Steven Nzonzi'ye talip oldu!
İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı! F.Bahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Yenilgi sonrası Oğuzhan isyan ettirdi: Sana göre değil

Son Dakika Haberleri
15:44 Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika Spor
15:38 Yusuf Günay'dan Florya ve Kemerburgaz açıklaması - Son Dakika Spor
15:36 Minik raketçiler yarıştı - Son Dakika Spor
15:32 Anadolu Üniversitesi Salon Okçuluk Türkiye Kupası şampiyonu oldu - Son Dakika Spor
15:28 Lider Hatayspor, Adanaspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor
15:16 Gökhan Çıra'ya tepki, bu kez eski G.Saraylı yıldızın eşinden geldi! - Son Dakika Spor
15:02 Yenilgi sonrası Oğuzhan isyan ettirdi: Sana göre değil - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 15:47:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Marcelo gemileri yaktı! | Beşiktaş transfer haberleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]