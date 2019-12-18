Marcelo gemileri yaktı! | Beşiktaş transfer haberleri

BEŞİKTAŞ'tan ayrıldıktan sonra gittiği Olympique Lyon'da sıkıntılı günler yaşayan Marcelo Guedes, siyah beyazlı kulübe geri dönme yolunda önemli bir adım attı. Fransız ekibinin sportif direktörü Juninho Pernambucano, Brezilyalı stoperin takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.



Juninho, "Marcelo ayrılmak istiyor ama daha 18 ay sözleşmesi var. Geçtiğimiz sezon sürekli ilk 11 oynuyordu, bu sezon yedek kaldı ama bize hiç sorun çıkarmadı" diye konuştu.



PANKART VE HAKARET



Lyon'un geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile 2-2 berabere kaldığı maçta bir taraftar, üstünde eşek resmi ve "Marcelo defol" yazılı pankart açmış, bunun üzerine futbolcular ile taraftarlar arasında gerginlik yaşanmıştı.



Beşiktaş'la bağlarını hiç koparmayan Marcelo, siyah beyazlı formayı yeniden giymek istediğini her fırsatta dile getirmişti. Brezilyalı stoper, bonservisini aldıktan sonra Beşiktaş'la masaya oturmayı planlıyor.



