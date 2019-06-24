Son Dakika Haberleri: Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor'da
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Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor'da

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Marcelo Goiano'yu renklerine bağladı.

Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor'da, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Marcelo Goiano'yu renklerine bağladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, ikinci transferini Goiano ile gerçekleştirdi.
Portekiz Süper Lig'i ekiplerinden Braga'da forma giyen Goiano, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Goiano, geçen sezon 37 maçta forma giyerken 1 de gol attı.
Demir Grup Sivasspor, daha önce kaleci Mamadou Samassa'yı kadrosuna katmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:39 Kaynak: AA
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