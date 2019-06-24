Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
, 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Marcelo Goiano'yu renklerine bağladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, ikinci transferini Goiano ile gerçekleştirdi. Portekiz
Süper Lig'i ekiplerinden Braga'da forma giyen Goiano, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz
'ın İstanbul
'daki ofisinde 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Goiano, geçen sezon 37 maçta forma giyerken 1 de gol attı.
Demir Grup Sivasspor, daha önce kaleci Mamadou Samassa'yı kadrosuna katmıştı.