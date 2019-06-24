Son Dakika Haberleri: Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor'da
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Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor'da

48 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Portekiz takımlarından Braga'da forma giyen sağ bek Marcelo Goiano ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor'da, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Portekiz takımlarından Braga'da forma giyen sağ bek Marcelo Goiano ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan Demir Grup Sivasspor, ikinci transferini gerçekleştirdi. Sivasspor, geçtiğimiz sezon Braga'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu Marcelo Goiano ile Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
13 Ekim 1987'de Goiania'da dünyaya gelen sağ bek Goiano, geçtiğimiz sezon Braga'da 37 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Diğer yandan kırmızı-beyazlı takım, geçen hafta kaleci Mamadou Samassa'yı kadrosuna katmıştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:06 Kaynak: İHA
Mecnun Otyakmaz, Portekiz, Sivasspor, Güncel
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