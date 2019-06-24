Marcelo Goiano, sağlık kontrolünden geçti
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Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Marcelo Goiano, İstanbul'da Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:31 Kaynak: İHA
Demir Grup Sivasspor
'un yeni transferi Marcelo Goiano, İstanbul
'da Acıbadem
Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Brezilyalı futbolcu Goiano, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS
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