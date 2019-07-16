Son Dakika Haberleri: Marcelo konuşur, botlar, dövmeler ve aile
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Marcelo konuşur, botlar, dövmeler ve aile

7 saat önce

Marcelo, kameraları ailesiyle, botlarını giymeyi ve en anlamlı dövmelerinden bazılarını giymeyi sevdiği için biraz zaman aldı.

Marcelo, kameraları ailesiyle, botlarını giymeyi ve en anlamlı dövmelerinden bazılarını giymeyi sevdiği için biraz zaman aldı.
Marcelo konuşur, botlar, dövmeler ve aile
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:05 
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