Marcelo konuşur, botlar, dövmeler ve aile
7 saat önce
Marcelo, kameraları ailesiyle, botlarını giymeyi ve en anlamlı dövmelerinden bazılarını giymeyi sevdiği için biraz zaman aldı.
Marcelo, kameraları ailesiyle, botlarını giymeyi ve en anlamlı dövmelerinden bazılarını giymeyi sevdiği için biraz zaman aldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:05
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