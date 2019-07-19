Son Dakika Haberleri: Marcelo Montreal'deki en büyük hayranıyla tanışıyor
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Marcelo Montreal'deki en büyük hayranıyla tanışıyor

1 saat önce

Marcelo, Montreal'de büyük bir hayranıyla karşılaştı, ona büyük duygulara neden olan bir kucak verdi. Real Madrid oyuncuları insanları mutlu etmek için her zaman hazırdır.

Marcelo, Montreal'de büyük bir hayranıyla karşılaştı, ona büyük duygulara neden olan bir kucak verdi. Real Madrid oyuncuları insanları mutlu etmek için her zaman hazırdır.
Marcelo Montreal'deki en büyük hayranıyla tanışıyor
Real Madrid, Montreal, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:05 
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