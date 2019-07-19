Marcelo Montreal'deki en büyük hayranıyla tanışıyor
1 saat önce
Marcelo, Montreal'de büyük bir hayranıyla karşılaştı, ona büyük duygulara neden olan bir kucak verdi. Real Madrid oyuncuları insanları mutlu etmek için her zaman hazırdır.
Marcelo, Montreal
'de büyük bir hayranıyla karşılaştı, ona büyük duygulara neden olan bir kucak verdi. Real Madrid
oyuncuları insanları mutlu etmek için her zaman hazırdır.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:05
Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti Fenerbahçe'den UEFA açıklaması Trabzonspor, Gaston Matias Campi transferini KAP'a bildirdi Fenerbahçe'de Volkan Demirel çıkmazı!