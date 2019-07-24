Son Dakika Haberleri: Marcelo Real Madrid Comeback Vs Arsenal ile Memnun
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Marcelo Real Madrid Comeback Vs Arsenal ile Memnun

27 dakika önce

Marcelo, Real Madrid'in Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndaki ikinci maçında maçın adamı seçildi. Brezilya, ikinci yarıyı oynadı ve Asensio'nun 2-2 yapmasına yardım etmeden önce ilk madridista hedefine dahil oldu. Son ıslıktan sonra, “Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndan zevk almak her zaman bir zevktir” dedi.

Marcelo, Real Madrid'in Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndaki ikinci maçında maçın adamı seçildi. Brezilya, ikinci yarıyı oynadı ve Asensio'nun 2-2 yapmasına yardım etmeden önce ilk madridista hedefine dahil oldu. Son ıslıktan sonra, "Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndan zevk almak her zaman bir zevktir" dedi.
Marcelo Real Madrid Comeback Vs Arsenal ile Memnun
Real Madrid, Brezilya, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06 
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