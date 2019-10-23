Marcelo: Şans yanımızda değildi
49 dakika önce
Spor Arena / Dış Haber - Maç boyunca fazla gol şansı yakalamalarında rağmen şansın yanlarında olmadığını dile getiren Brezilyalı yıldız, takım olarak daha iyi noktalara geleceklerinin sinyalini verdiklerini ifade etti.
Spor Arena/ Dış Haber - Maç boyunca fazla gol şansı yakalamalarında rağmen şansın yanlarında olmadığını dile getiren Brezilyalı yıldız, takım olarak daha iyi noktalara geleceklerinin sinyalini verdiklerini ifade etti.
Marcelona, "Her maç elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gol için çok fırsat bulduk ancak şans yanımızda değildi. Takım bu geceki oyunuyla takım olarak gelişme halinde olduğunu kanıtladı" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:24
Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçında üzüldü Real Madrid maçının yıldızı Muslera, kariyer rekoru kırdı Galatasaray'ın galibiyet hasreti 10 maça çıktı! Galatasaray grubunda kaçıncı sırada? İşte puan durumu