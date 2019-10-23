Marcelo: Şans yanımızda değildi

Spor Arena/ Dış Haber - Maç boyunca fazla gol şansı yakalamalarında rağmen şansın yanlarında olmadığını dile getiren Brezilyalı yıldız, takım olarak daha iyi noktalara geleceklerinin sinyalini verdiklerini ifade etti.



Marcelona, "Her maç elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gol için çok fırsat bulduk ancak şans yanımızda değildi. Takım bu geceki oyunuyla takım olarak gelişme halinde olduğunu kanıtladı" diye konuştu.