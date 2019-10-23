Son Dakika Haberleri: Marcelo: Şans yanımızda değildi
Son Dakika Spor Marcelo: Şans yanımızda değildi

Marcelo: Şans yanımızda değildi

49 dakika önce

Spor Arena / Dış Haber - Maç boyunca fazla gol şansı yakalamalarında rağmen şansın yanlarında olmadığını dile getiren Brezilyalı yıldız, takım olarak daha iyi noktalara geleceklerinin sinyalini verdiklerini ifade etti.

Marcelo: Şans yanımızda değildi, System.String[]

Spor Arena/ Dış Haber - Maç boyunca fazla gol şansı yakalamalarında rağmen şansın yanlarında olmadığını dile getiren Brezilyalı yıldız, takım olarak daha iyi noktalara geleceklerinin sinyalini verdiklerini ifade etti.


Marcelona, "Her maç elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gol için çok fırsat bulduk ancak şans yanımızda değildi. Takım bu geceki oyunuyla takım olarak gelişme halinde olduğunu kanıtladı" diye konuştu.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:24 
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