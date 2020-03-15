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Marcelo Saracchi: "Bu bize yapılan saygısızlık"
31 dakika önce
Süper Lig'de Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Marcelo Saracchi maç sonunda konuştu.
Süper Lig'de Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Marcelo Saracchi maç sonunda konuştu.
Marcelo Saracchi, ""Bugün hem bize hem de taraftarımıza yapılan bir saygısızlık var! Bu durum rakip futbolcular için de geçerli. Ortada çok ciddi bir sağlık sorunu var ve Avrupa'da futbol durmuş durumda. Türkiye'de futbol oynanıyor ve böyle bir sağlık sorunu varken bu oyunun aktörlerine yapılan bir saygısızlık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:00
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