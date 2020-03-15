Marcelo Saracchi: "Bu bize yapılan saygısızlık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Marcelo Saracchi: 'Bu bize yapılan saygısızlık' - Son Dakika Spor

Marcelo Saracchi: "Bu bize yapılan saygısızlık"

31 dakika önce

Süper Lig'de Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Marcelo Saracchi maç sonunda konuştu.

Marcelo Saracchi:

Süper Lig'de Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Marcelo Saracchi maç sonunda konuştu.


Marcelo Saracchi, ""Bugün hem bize hem de taraftarımıza yapılan bir saygısızlık var! Bu durum rakip futbolcular için de geçerli. Ortada çok ciddi bir sağlık sorunu var ve Avrupa'da futbol durmuş durumda. Türkiye'de futbol oynanıyor ve böyle bir sağlık sorunu varken bu oyunun aktörlerine yapılan bir saygısızlık" dedi.


Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:00 
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