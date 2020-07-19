Marcelo Saracchi, Galatasaray'ın hedefini açıkladı: "UEFA Avrupa Ligi..."

Göztepe maçında ceza sahası dışından attığı şık golle Galatasaray kariyerindeki ilk golünü atan Saracchi, karşılaşmanın ardından şöyle konuştu;



"Bugün kazanmamız çok önemliydi. Bayadır kazanamıyorduk. Hedefimiz olan Avrupa Ligi için önemli bir galibiyetti. Galatasaray'da ilk golümü attım, bu da beni inanılmaz mutlu etti. Golden çok 3 puanı almamız önemliydi.



"SENEYE DAHA İYİ OLACAĞIM"



Her geçen gün daha iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Seneye daha da iyi olacağım. Umarım seneye Avrupa Ligi'nde mücadele ederiz."