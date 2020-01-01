Marcelo Saracchi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu | Galatasaray transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Marcelo Saracchi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu | Galatasaray transfer haberleri - Son Dakika Spor

Marcelo Saracchi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu | Galatasaray transfer haberleri

6 saat önce

Sarı-kırmızılı takımın 1,5 yıl kiralık olarak kadrosuna katacağı Uruguaylı 21 yaşındaki sol bek 3 Ocak Cuma günü İstanbul'da olacak.

Marcelo Saracchi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu | Galatasaray transfer haberleri, System.String[]

Sarı-kırmızılı takımın 1,5 yıl kiralık olarak kadrosuna katacağı Uruguaylı 21 yaşındaki sol bek 3 Ocak Cuma günü İstanbul'da olacak. Sağlık kontrollerinden geçecek Marcelo Saracchi imzanın ardından 4 Ocak Cumartesi günü kampa katılacak.


Galatasaray, RB Leipzig'in Temmuz 2018'de 12 milyon Euro'ya River Plate'ten satın aldığı genç futbolcu için Alman kulübüne herhangi bir ücret ödemeyecek ve yapılan anlaşma gereği sadece oyuncunun maaşını karşılayacak.


Geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yapan, genç futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti. Saracchi'nin transferinin ardından 2.5 sezondur Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo'ya veda edilecek. Leipzig'de beklediği şansı bulamayan Saracchi, Galatasaray'da yeniden çıkış yakalamaya çalışacak. (Sporx)


Marcelo Saracchi, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:42 
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