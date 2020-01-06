Marcelo Saracchi: "Sanki evime gelmiş gibiyim" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marcelo Saracchi: 'Sanki evime gelmiş gibiyim' - Son Dakika

Marcelo Saracchi: "Sanki evime gelmiş gibiyim"

6 saat önce

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, resmi sözleşmeye imza attı.

Marcelo Saracchi:

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, resmi sözleşmeye imza attı. Uruguaylı futbolcu, "Geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes bana inanılmaz iyi davranıyor. Sanki evime gelmiş gibiyim, çok iyi hissediyorum" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin imza töreni Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın katılımı ile Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşti. Başkan Mustafa Cengiz, imzanın ardından Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, "Saracchi gibi karakterli, sağlam ve gelişime açık bir oyuncunun transferine aracılık eden Scout ekibimizi, sportif ve idari kadrolarımızı yürekten kutluyorum. Allah utandırmasın diyelim. Sakatlık ve sorun olmadan Galatasaray'a Saracchi'nin en iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyoruz. Defansta büyük bir boşluğu dolduracağına ve hücumda da gereğini yapacağına inanıyoruz. Kendisi, Muslera ve Falcao ile aynı dili konuşuyor. 'Dünyada yaşanabilir en iyi kent İstanbul' dedim, 'doğrudur ama Uruguay için ana ocağı başka' dedi. Çok doğru, katıldım ama bir anlamda da Uruguay'a gelmiş oldu. Kendisine hoş geldin diyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

SARACCHİ: "SANKİ EVİME GELMİŞ GİBİYİM"

Yeni transfer Marcelo Saracchi ise duygularını şu sözlerde dile getirdi:

"Çok çok mutluyum. Geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes bana inanılmaz iyi davranıyor. Sanki evime gelmiş gibiyim, çok iyi hissediyorum. Şu anda yapmam gereken bir an önce sahaya çıkıp bu sevginin karşılığını verebilmek."

36 numaralı formayı giyecek olan Uruguaylı futbolcu Saracchi, Başkan Mustafa Cengiz'in, bu forma numarasını neden seçtiğini anlatmasını istemesi üzerine, "36 numara eşimle beraber karar verdiğim numara. 3 benim sevdiğim numaraydı, 6 da kendisinin sevdiği numaraydı, birleştirip 36 yaptık" dedi.

(İHA)

Marcelo Saracchi, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:05 Kaynak: İHA
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