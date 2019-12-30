Marcelo Sarrachi'nin Galatasaray'a transferini duyurdular!

Galatasaray'ın sol bek bölgesi için anlaştığı Marcelo Sarachi transferini Alman basını da onayladı.



Kicker'da yer alan habere göre; Galatasaray, RB Leipzig'den 21 yaşındaki sol bek Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladı. Anlaşmada satın alma opsiyonun olmadığı belirtildi.



HÜRRİYET DUYURMUŞTU



Hürriyet, sarı-kırmızılı kulübün Saracchi için Leipzig ile anlaşmaya vardığı ve transferin sonuçlandığını duyurmuştu.



Geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yapan, genç futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti.



