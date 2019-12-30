Marcelo Sarrachi'nin Galatasaray'a transferini duyurdular! - Son Dakika
Son Dakika Spor Marcelo Sarrachi'nin Galatasaray'a transferini duyurdular! - Son Dakika Spor

Marcelo Sarrachi'nin Galatasaray'a transferini duyurdular!

6 saat önce

Galatasaray'ın sol bek bölgesi için anlaştığı Marcelo Sarachi transferini Alman basını da onayladı.

Marcelo Sarrachi'nin Galatasaray'a transferini duyurdular!, System.String[]

Galatasaray'ın sol bek bölgesi için anlaştığı Marcelo Sarachi transferini Alman basını da onayladı.


Kicker'da yer alan habere göre; Galatasaray, RB Leipzig'den 21 yaşındaki sol bek Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladı. Anlaşmada satın alma opsiyonun olmadığı belirtildi.


HÜRRİYET DUYURMUŞTU


Hürriyet, sarı-kırmızılı kulübün Saracchi için Leipzig ile anlaşmaya vardığı ve transferin sonuçlandığını duyurmuştu.


Geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yapan, genç futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti.


Marcelo Saracchi, Galatasaray, Leipzig, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:10 
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